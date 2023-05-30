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Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi daha alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken, parti yönetimini değiştirmeye hazırlanıyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, MYK'da büyük değişiklik yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun gidecek ve kalacak isimleri belirlediğini yeni isimlerin de belli olduğunu yazdı.

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Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda yüzde 47.82 oyla seçilemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’da büyük değişime gideceğine ilişkin kulisleri aktardı. MYK üyelerinin seçim gecesi istifa ettikleri ancak Kılıçdaroğlu'nun "Bu gece için erken" diyerek bunu reddettiği iddia edilmişti. Bayer, İzmir'de yayın yapan Gazete Kritik'te yer alan bilgileri köşesine şöyle taşıdı:

MYK'da kimler göreve devam edecek?

İzmir’den yayın yapan ‘Gazete Kritik’te CHP kulislerine dönük ilginç bilgiler yer alıyor. Kılıçdaroğlu, ikinci turun ardından demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek isteyerek “Sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim” dedi. Ancak başka kaynaklara göre, MYK’da revizyon hazırlığı yapacağı söylentilerinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

MYK’da Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karacan dışındaki isimlerden tasfiye edileceklerin olabileceğinin gündeme geldiği öne sürülüyor.

Kimler CHP MYK'ya giriyor?

Buna karşılık MYK’ya yeni girmesi beklenen isimler arasında ise Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır’ın olabileceği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler

Bu gelişmelerle birlikte Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık’a devam edeceğinin sinyalini de verdiği öne sürülüyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni MYK’da yer bulabileceği bekleniyor. Mansur Yavaş’ın da değişimden yana tavır sergilediği dikkat çekiyor.

Yalçın Bayer'in yazısını okumak için tıklayın

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