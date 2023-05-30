İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar

Seçimlerden hayal kırıklığıyla çıkan İYİ Parti'de parti içi muhalefet harekete geçti. Genel Başkan Meral Akşener'in 14 Mayıs seçiminden hemen sonra 24-25 Haziran’da kurultayı toplama kararı alması sonrası parti içi muhalefet de harekete geçti. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın açıktan Akşener'e istifa çağrısı yapmasının ardından parti içi muhalifler İstanbul'da toplanıyor. Kurultay'da Akşener'in karşısına aday çıkarılması gündemde.

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Seçimlerin ardından İYİ Parti’de de “iç hesaplaşma” başladı. Meral Akşener ve ekibinin “oyların koruması ve milletvekili sayısının artırılması da bir başarı” değerlendirmesi, parti içi muhalefetin tepkisini çekiyor. Genel başkan Meral Akşener’in, 6’lı masadan önce sert açıklama ile kalkması, sonrasında ise “tüm bu sözlerini unutarak, yeniden dönmesinin partiye oy kaybı olarak yansıdığını” belirten bazı İYİ Partili kurmaylar, bu durumun “en büyük strateji hatası olduğuna” işaret ediyor.

Masaya dönmek yerine aday olsaydı!

Akşener’in masaya dönmek yerine “kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İYİ Parti’nin, içine AK Parti seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı” yorumları yapılırken Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “yanlış olduğu” da ileri sürülüyor.

Ekrem İmamoğlu aday olsaydı...

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nun, “cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini” dile getiren İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in de bildiği anketlerde de İmamoğlu’nun daha fazla oy aldığının altı çiziliyor.

Parti kurumsallaşamadı, milliyetçiler...

Bazı kurmaylar ayrıca partinin “kurumsallaşamadığını ve Türk milliyetçilerini de kucaklayamadığını” ifade ediyor. Kurmaylar, seçimin sonucunun “muhalefetin Anadolu halkını tanıyamadığını” da gösterdiğini işaret ediyor.

Muhalif isimler İstanbul'da toplanıyor

Bu arada disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken Akşener’e muhalif ekip bugün İstanbul’da, bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği konuşuluyor.