Dikkat çok kuvvetli olacak! Meteoroloji 20 şehri uyardı sağanak yağış bekleniyor! Ankara, Antalya, İzmir...
Meteoroloji verilerine göre bugün yurtta yağışlı bir hava hakim olması bekleniyor. Meteoroloji 20 şehre sarı kodlu uyarıda bulunarak sağanak yağışa karşı dikkatli olunmasını istedi. Sıcaklıklar güneydoğu hariç diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. İşte bugün hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarılarına bugün de devam etti. Meteoroloji, 20 şehre sarı kodlu uyarıda bulunarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İşte 30 Mayıs günü yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış bekleniyor! Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar: Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.