ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Biden, görüşmeyle ilgili "Erdoğan’la konuştum. Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben İsveç durumunu çözmek istiyorum, haydi onu halledelim dedim." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

'Haydi, İsveç işini çözelim' dedim

ABD Başkanı Biden ise yaptığı açıklamada, "Erdoğan’la konuştum. Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben İsveç durumunu çözmek istiyorum, haydi onu halledelim dedim. Yine birbirimizle temas halinde olacağız. Ama temelde bir tebrik telefonuydu" dedi.

F-16 satışı için ABD'de durum ne?

ABD’nin üst düzey yetkilileri, daha önce Türkiye’ye F-16 satışı ile Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının birbirinden bağımsız konular olduğunu söylemişti. Ancak iki konunun sürekli gündeme getirilmesi Ankara’nın üstü kapalı eleştirilerine sebep olmuştu. Biden yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışını desteklese de Kongre’de henüz fikir birliği sağlanabilmiş değil.

ABD neden İsveç için bastırıyor?

Öte yandan ABD, İsveç’in Temmuz’daki NATO zirvesi itibariyle ittifaka katılmasını istiyor. Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın seçim sonuçlarından sonra yayımladığı tebrik mesajlarında da Türkiye’nin bir "NATO müttefiki" olduğu vurgusu yer alıyordu.

Donald Trump da Erdoğan'ı aradı

28 Mayıs gecesi, mevcut anketlere göre 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde tekrar Biden’la yarışması olası gözüken eski ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan’ı tebrik etmişti.