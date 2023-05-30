AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda ajansa yönelik açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dava açacaklarını söyledi.

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14 Mayıs seçim gecesi AA'nın seçim sonuçlarına "inanmayın" diyen İmamoğlu'na karşı Anadolu Ajansı harekete geçti.

Habertürk yayınında konuşan Karagöz, ajansın hukuk biriminin gerekli düzenlemeleri yaptığını dile getirdi.

Ajansın “en büyük sermayesinin itibarı” olduğunu dile getiren Karagöz, “ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansının itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız” diye konuştu.