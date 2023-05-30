BIST 4.769
DOLAR 20,22
EURO 21,65
ALTIN 1.259,24
HABER /  MEDYA

AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız

AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda ajansa yönelik açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dava açacaklarını söyledi.

Abone ol

14 Mayıs seçim gecesi AA'nın seçim sonuçlarına "inanmayın" diyen İmamoğlu'na karşı Anadolu Ajansı harekete geçti.

Habertürk yayınında konuşan Karagöz, ajansın hukuk biriminin gerekli düzenlemeleri yaptığını dile getirdi.

Ajansın “en büyük sermayesinin itibarı” olduğunu dile getiren Karagöz, “ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansının itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başla çıktı.
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başla çıktı.
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri kuruluştan yazılı mesaj
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri kuruluştan yazılı mesaj
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu
Jahrein: Kılıçdaroğlu, diktatörün ta kendisi
Jahrein: Kılıçdaroğlu, diktatörün ta kendisi
5 Yunan polis insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı
5 Yunan polis insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı
Meğer Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60 oy almış! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
Meğer Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60 oy almış! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın