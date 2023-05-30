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Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı

Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı

Türkiye 28 Mayıs'ta 2. tur seçimleri için sandık başına gitti ve Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. Ankara'ya giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasından Rıdvan Dilmen de vardı. Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e siz yanlış yaptınız dediği anlar gündem oldu. İşin aslı sonradan çıktı meğer olay çok başkaymış.. İşte Rıdvan Dilmen olayı detayları...

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Türkiye 2.tur seçimlerinin ardından 13. cumhurbaşkanını seçti, Erdoğan görevine devam  ediyor. Seçim gecesi yarışı göğüsleyen Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya gitti, Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Rıdvan Dilmen de vardı. Rıdvan Dilmen ile Emine Erdoğan arasında yaşanan bir diyalog günün konusu oldu.  Erdoğan'ın Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanı seçildiği ilk dakikalarda havalimanında çekilen bir video Rıdvan Dilmen ile Emine Erdoğan arasında sorun olduğu, Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e kızdığı, Erdoğan ile Rıdvan Dilmen'in fotoğraf çekilmesine izin vermediği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak görüntüler ve gürültülü ortamda çekilen videoda söylenenler yanlış anlaşılmış ve kamuoyuna yanlış aktarılmıştı.

İşin aslı başka çıktı

Emine Erdoğan Rıdvan Dilmen'e 'Siz yanlış yaptınız' değil, 'Siz yalnız çekilin' demiş. Emine Erdoğan Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraflarını birlikte edğil yalnız çekilmesi konusunda uyarmış. İşin aslı Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar ve yayınladığı fotoğraflar sonrası ortaya çıktı. 

Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan videosu ile ilgili yaptığı açıklamayla Emine Erdoğan'a sahip çıktı ve yaşanan olayın detayını anlattı. Rıdvan Dilmen, Emine Erdoğan için, "Affedersiniz sokaktaki insana söylemez. 'Yanlış yaptınız' demedi, 'Yalnız çekilin' dedi. Allah aşkına Emine hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki..." diye konuştu.

"Öncesinde de ayak üstü konuştuk

'Siz çekilin, siz yanlış yaptınız' ifadesinin doğru olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Öncesinde de ayak üstü konuştuk. 'Mesut Özil ile yalnız çekilin önce, sonra birlikte çekilirsiniz' dedi" açıklaması yaptı.

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