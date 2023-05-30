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Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?

Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara Erdoğan 13. cumhurbaşkanı oldu. Birçok yazar tarafından farklı yorumlanan seçim sonuçlarına farklı bir bakış açısı da tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan geldi. Halk umutlara sarılmış halde diye Emrah Safa Gürkan kimdir, Emrah Safa Gürkan eğitimi ne, ne meznunu?

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28 Mayıs günü Türkiye büyük bir demokrasi örneği sergiledi ve sandık başına gitti. Oyların yüzde 50'den fazlasını alan Erdoğan 13. cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması hem dünya hem de yurt basınında büyük ilgi gördü. Farklı bakış açıları ile olayı değerlendiren tarihçi ve yaza Emrah Safa Gürkan ilginç bir yazı kaleme aldı.  Tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"Türkiye'de seçmeni "umut" yönetiyor. Habire umut satın alıyor. Umutlanmak için mecbur kaldığı projelere bile dört elle sarılıyor" diyen Gürkan, Muharrem İnce örneğini vererek umudunu kırana düşman kesiliyor, diye konuştu.

Emrah Safa Gürkan kimdir?

Emrah Safa Gürkan, 16 Ocak 1981 tarihinde Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde dünyaya geldi. 2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık'ın danışmanlığında yazdığı Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habsburg Rivalry, 1505-1535 adlı tez ile yüksek lisans diplomasını aldı. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston ile yazdığı Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry başlıklı tez ile de 2012'de doktor unvanını, 2021'de de profesör unvanını aldı.

2017'de çıkan ilk kitabı Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları 2018'de TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü.

2018'de 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü ile TÜBA'ca verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü'nü kazandı.

Emrah Safa Gürkan ödülleri

Türkiye Bilimler Akademisi, Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü (GEBİP) (2018)
14. Kadir Has Ödülleri, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2018)
Türkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Telif Eser Ödülü (2018) (Sultanın Casusları isimli eserine)

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Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları 
Osmanlı İstanbulu: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri

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