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Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı

Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı

Meslek hayatında 10 yılı dolduran öğretmenlerin gireceği uzman öğretmenlik sınavı için başvurular bugün başladı. MEBBİS başvuru ekranından yapılacak olan uzman öğretmenlik başvuruları için son gün 9 Haziran olacak. Uzman öğretmenlik sınavı ise 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 24 Kasım'da ilan edilecek. Peki uzman öğretmenlik başvuru şartları neler?

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Binlerce öğretmenin mesleğinde kariyer atlaması hem de maaşının artması için girmek istediği uzman öğretmenlik sınavı için başvurular başladı. 2023 yılında, meslek hayatında 10 yılı aşkın süredir görev yapan öğretmenlerin gireceği uzman öğretmenlik sınavı başvuruları bugün başladı ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Uzman öğretmenlik sınavı için başvuru şartları ve başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak, sonuçlar ise 24 Kasım'da ilan edilecek. 

Sınav tarihleri ne zaman?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

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Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

Uzman öğretmen maaşı

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL

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