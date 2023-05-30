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30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte

30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte

Seçim öncesi rekor kıran dolarda bugün de yükseliş var. Artık 19'lu rakamlar geride kaldı. Yatırımcılar 20.22 liradan dolar alıyor. Euro'da da durum aynı şekilde... Bitcoin yatırımcısının da yüzü gülüyor.

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30 Mayıs Dolar, Euro, Bitcoin son rakamları merak ediliyor? Bugün hepsinde yükseliş var. Morgan Stanley, Türk lirasının dolar karşısında 26 seviyesine beklenenden çok daha kısa sürede gerileyebileceği ve yıl sonuna kadar 28 seviyesi görülebileceğini bildirdi.

Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 27.780 dolardan, Türk lirası karşısında ise 563.361 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.900, Cardano (ADA) 0,38 dolar civarlarında bulunuyor.

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