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Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış

Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, seçim sonuçlarının ardından yaptığı “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir” açıklaması tartışıldı. MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu sözlerdeki hedefinin “muhalefet olduğu” ortaya çıktı.

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28 Mayıs seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Devlet Bahçeli’nin parti genel merkezindeki sözleri kafaları karıştırdı.

"Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişicektir" sözleriyle Bahçeli'nin ne demek istediği hedefin kim olduğu anlaşılamadı.

Sosyal medyada “MHP, kabine de mi yer alacak?” yorumlarını da yapıldı. Ancak MHP’de “kabine söylemlerinin altının boş olduğu” ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu, MHP kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı.

Altılı masayı kastetti

Bahçeli’nin, bir gazetecinin “Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından muhalefet cephesinde bir değişim yaşanır mı? CHP’de bir değişim olur mu” sorusu üzerine bu açıklamayı yaptığının altı çizildi. MHP’de, Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili şu değerlendirme yapılıyor:

“Bahçeli, bu sözleri bakanlık için söylemiş olsaydı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Sinan Oğan’a ilişkin üstü kapalı ‘Siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir’ ifadelerini kullanmazdı. Ancak Erdoğan’ın ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından muhalefet cephesinde yaşanacak gelişmeler de yakındır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kesin gözüyle kazanacağına inanan bir seçmen vardı. 6’lı masa da hesaplarını buna göre yaptı. Ancak şimdi yapılan hesapların hiçbiri tutmadı. Bu nedenle Millet İttifakı’nda yer alan partiler, Mart 2024’teki yerel seçimlerde yeniden aynı masa etrafında bir arada olmayabilir. 6’lı masa dağılabilir. Kılıçdaroğlu’na ilişkin tepki yükselebilir. Bu da CHP’nin, o partilerle yol ayrımına gitmesini güçlendirebilir.”

Seçim öncesinde anket şirketlerinin araştırmalarının hiçbirinin “doğru çıkmadığını” belirten MHP’li kurmaylar, bu seçimlerin “tek bir kilit partisinin oluğununu, onun da MHP olduğunu” belirtiyor.

"Adres MHP olmalıdır"

Türk siyasetinde, Türk milliyetçilerinin gelecekteki en önemli adresinin de “MHP olacağı” değerlendirmesinde bulunan MHP’li kurmaylar, İYİ Parti’nin de bu seçimler sonrasında “Türk siyasetindeki ivmesini kaybedebileceğini, Bahçeli’nin de ‘Her şey değişecektir’ sözlerinin bu duruma ilişkin öngörüsü olduğuna” işaret ediyor.

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