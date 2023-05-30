Kılıçdaroğlu düğmeye bastı MYK'ya girmesi beklenen isimler ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, seçimlerde hezimete uğrayan CHP'den kulis aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da revizyona gideceğini yazan Bayer, muhtemel yeni isimleri paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri sona erdi muhalefet partileri hayal kırıklığına uğradı.

Seçimlerde istediği sonucu alamayan CHP'de eleştiriler parti yönetimine çevrildi. Genel başkanlık tartışması ve Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları eleştiri oklarının hedefinde.

Peki bundan sonra ne olacak? Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, ana muhalefet partisindeki kulis bilgilerini yazısında aktardı:

"İzmir’den yayın yapan ‘Gazete Kritik’te CHP kulislerine dönük ilginç bilgiler yer alıyor. Kılıçdaroğlu, ikinci turun ardından demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek isteyerek “Sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim” dedi. Ancak başka kaynaklara göre, MYK’da revizyon hazırlığı yapacağı söylentilerinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

MYK'ya yeni isimler

MYK’da Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karacan dışındaki isimlerden tasfiye edileceklerin olabileceğinin gündeme geldiği öne sürülüyor. Buna karşılık MYK’ya yeni girmesi beklenen isimler arasında ise Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır’ın olabileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun "devam" mesajı

Bu gelişmelerle birlikte Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık’a devam edeceğinin sinyalini de verdiği öne sürülüyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni MYK’da yer bulabileceği bekleniyor. Mansur Yavaş’ın da değişimden yana tavır sergilediği dikkat çekiyor.

Yalçın Bayer'in yazısının tamamı