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Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı TC ile MEBBİS girişi

Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı TC ile MEBBİS girişi

Tüm eğitim programlarını tamamlamış ve 10 yıldan fazla öğretmenlik yapmış öğretmenlerin gireceği uzman öğretmenlik sınav başvuruları başladı. Öğretmenler, uzman öğretmenlik sınav başvurusu yapmak için TC numaraları ile MEBBİS başvuru ekranına girecekler. Son başvuru tarihi 9 Haziran. Sınav ise 19 Kasım'da

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10 yıldan fazla öğretmenlik yapan öğretmenlerin; kademe, derece ve maaşlarını arttırmak için gireceği uzman öğretmenlik sınav başvuruları bugün başladı. 19 Kasım'da yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavı için son başvuru tarihi 9 Haziran olacak. Sınav sonuçları ise 24 Kasım'da ilan edilecek. Peki uzman öğretmenlik sınavı başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır?

Sınav tarihleri ne zaman?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

Uzman öğretmen maaşı

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL

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