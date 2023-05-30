BIST 4.920
DOLAR 20,32
EURO 21,84
ALTIN 1.269,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polis rezil herifin peşinde! Yer Tekirdağ: Markette taciz etti, apartmana kadar takip edip..

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da 13 yaşındaki kız çocuğu, markette tacizine uğradığı şahıs tarafından takip edilerek yaşadığı apartmanın asansöründe de tacize uğradı. Polis, daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan tutuklanan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Çerkezköy Fatih Mahallesi’nde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, cumartesi günü alışveriş yapmak üzere girdiği markette tacize uğradı. Tacizci, iddiaya göre kızı takip ederek girdiği binanın asansöründe de taciz etti. Kızın eve giderek yaşadıklarını anlatmasının ardından aile durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından kimliğine belirlediği A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

A.D.’nin daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan gözaltına alındığı, tutuklanarak cezaevine konulan şahsın 6 ay hapis yattıktan sonra geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Evli ve Çerkezköy’de bir lokantada motorlu kurye olduğu olduğu öğrenilen A.D.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi
Foto Galeri "Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Miami Heat, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu
Miami Heat, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu
Emrah Safa Gürkan kiminle evli, eşi Elif Ertekin Gürkan kimdir, ne iş yapıyor?
Emrah Safa Gürkan kiminle evli, eşi Elif Ertekin Gürkan kimdir, ne iş yapıyor?
Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış
Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış
Cinsel tatmin için kullandığı deodorant kutusu yüzünden hastanelik oldu
Cinsel tatmin için kullandığı deodorant kutusu yüzünden hastanelik oldu
30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte
30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte
Merve Dizdar Alice Müzikali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı! Sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
Merve Dizdar Alice Müzikali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı! Sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
Hamburg taraftarının şampiyonluk kutlaması öfkeye dönüştü
Hamburg taraftarının şampiyonluk kutlaması öfkeye dönüştü
Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
20 gün önce emekli subaydan 'darbe olacak' ihbarı! Erdoğan'ın yanıtı ortaya çıktı
20 gün önce emekli subaydan 'darbe olacak' ihbarı! Erdoğan'ın yanıtı ortaya çıktı
Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?
Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?
Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak
Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak