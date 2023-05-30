Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,51 artışla 4.840,44 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,73 ve holding endeksi yüzde 1,42 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazanarak günü 4.768,56 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.