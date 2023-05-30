Mahmut Tanal'dan skandal 'oy verdiğiniz AK Parti yapsın' cevabı! Sonra kim olduğunu açıkladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diye ricada bulunan kişiye "Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engelleyen mi var?" diye karşılık verdi. Skandal cevaba gelen tepkiler üzerine Tanal, o paylaşımı yapan kişinin AK Parti milletvekili adayı olduğunu duyurup eski defterleri açtı.

Abone ol

CHP'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen Mahmut Tanay, Twitter'da kendisinden istekte bulunan Şemsettin Arslanhan'ı skandal şekilde azarladı. Gelen tepkiler üzerine vatandaş olarak azarladığı kişinin AK Parti milletvekili adayı olduğunu öğrenen Tanal, eski defterleri açtı.

Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Tanal, Şemsettin Arslanhan isimli Twitter kullanıcısının kendisini etiketleyerek yaptığı "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" paylaşımına "Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engelleyen mi var?" cevabı verdi.

Bu skandal cevap üzerine Tanal'a sosyal medyadan "İşte CHP zihniyeti" şeklinde tepkiler yükseldi. Gelen tepkiler üzerine Tanal, sıradan bir vatandaş olarak cevap verdiği kişinin kimliğini araştırıp eski defterleri açtı. Şemsettin Arslanhan'ın AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olduğunu belirten Tanal, geçmiş tweetlerini hatırlatıp şunları yazdı:

"Kılıçdaroğlu'na hakaret eden AKP adayı..."

"2 Nisan’da Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret edip, “En iyisi biz yine RTE diyoruz” tweeti atan AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı, yıllardır yapılmayan Şanlıurfa-Akçakale yoluyla ilgili muhalefet milletvekili olarak benden hesap sormaya kalkışmış!"

AK Parti Şanlıurfa'dan 8 vekil çıkardı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı, iktidarda CHP varmış gibi bir üslup takınarak, “Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız” sözleriyle yol meselesini benim çözmemi istiyor. Daha yeni seçim bitti. AKP, Şanlıurfa’dan 8 milletvekili çıkardı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın elinde. Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı oldu. Maalesef iktidar yetkisi bize verilmedi.

O çağrıyı kendi partisine ve Erdoğan'a yapsın

AKP Milletvekili Aday Adayı’nın, iktidar yetkisini elinde bulunduran kendi partisine, ilgili bakanlığa, Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulunması gerekmez miydi? Harcama yetkisi ve bu tür çalışmaları yapma görev ve yetkisi, AKP iktidarında. Akçakale yolu başta olmak üzere Şanlıurfa’nın kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretmesi gereken AKP’dir. 22 yıldır AKP ne istediyse Şanlıurfa verdi. Belediyeler, bakanlıklar, kamu kurumları, hepsi AKP’nin emrinde.

O yolu gündeme getirdim, troller saldırdı

2021'DE AKÇAKALE YOLUNU GÜNDEME GETİRDİM, BAKANLIK VE TROLLER BENİ HEDEF ALDI! Kaldı ki bahsedilen Akçakale-Şanlıurfa kara yoluna ilişkin de muhalefet milletvekili olarak zamanında görevimi yaptım. 2021 yılında çözüm konusunda iktidarı göreve davet ettim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açıklama yaparak, halk diliyle ‘konuyu abarttığımı’, söz konusu yolda önlem gerektirecek kadar trafik kazası yaşanmadığını iddia etti. Sonrasında troller harekete geçti ve şahsımı hedef aldı.

Oyları çantada keklik gördüğü yerlere...

"Şu da bir gerçek ki AKP, halka hizmet etmiyor. Hele oylar çantada keklik görüldüğü için Şanlıurfa merkez ve ilçelerine hiç hizmet götürülmüyor. Akçakale’den de Erdoğan’a rekor oy çıktığı için AKP, “Akçakale’nin hiç sorunu yok. Bunlar bizden memnun” algısıyla hareket etmiş oluyor. AKP yine Şanlıurfalılara ikinci sınıf muamelesi yapmaya devam edecektir. AKP iktidarı, kronik sorunlarını çözmeyecektir. Biz ise muhalefet görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Yapılması gereken hizmetler ve çalışmalar konusunda hesap sorulması gereken adres, AKP iktidarıdır.