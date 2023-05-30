Başbakanın oğlu resmi konutta parti verdi! Kovulacak

JAPONYA'da, Başbakan Kişida Fumio'nun sekreteri ve en büyük oğlu Kişida Şotaro, resmi konutta verdiği eğlence nedeniyle görevinden alınacak.

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Japonya'da, ulusal düzeyde yayımlanan Shukan Bunshun dergisinde yer alan, "Kişida Şotaro'nun, başbakanlık resmi konutunda parti verdiği" haberinin yankıları sürüyor.

Haberin görsellerinde, Kişida'nın, konutta ağırladığı akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlendikleri anlar ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görülüyor.

Başbakan Kişida, sekreterlik unvanı ve kamu önünde sorumluluğu gerekçesiyle oğlu Kişida'nın, resmi konuttaki söz konusu davranışının uygunsuz olduğunu vurguladı.

Japon Başbakan, Kişida Şotaro'nun, 1 Haziran'da resmi görevinden alınacağını açıkladı.

Başbakan Kişida, "Atamanın sorumluluğu elbette bana ait ve bunu ciddiye alıyorum. Kararlılıkla ilerleyerek görevlerimi yerine getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.