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Seçim sonrası altında yükseliş var gram altın için bomba tahmin! 30 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın ne kadar

Seçim sonrası altında yükseliş var gram altın için bomba tahmin! 30 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın ne kadar

Mayıs başında 2 bin 65 doları görerek tarihi zirvesine yaklaşan ons altın, ardından düşüş trendine geçti ve 1935 dolar sınırına kadar geriledi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.265 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, altında yaşanan son düşüşün ‘alım fırsatı’ olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. 

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1.256 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.265 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda  1.937 dolardan alıcı buluyor.

ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

3 Mayıs 2023 altın ne kadar?

Gram altın-1.265 lira

Çeyrek altın- 2.080 lira

Cumhuriyet altını-Cumhuriyet altını 8.420 lira

“Gram altın 1600 TL’yi görebilir”

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “TCMB’nin gerçekleştirdiği son piyasa katılımcıları anketine göre, 2023 sonunda parite beklentisi 23,08 olarak tahmin edilmektedir. Ons tarafındaki beklentilerle ele alacak olursak, gram altında yılsonu öngörüleri 1560-1600 seviyeleri arasında oluşmaktadır. Yatırımcılar, özellikle ABD’de TÜFE rakamlarına dikkat etmeli. Enflasyonda tekrar bir katılaşma gerçekleşirse, altın üzerindeki baskı geri dönebilir. Öte yandan ons tarafında 1935 dolar desteğinin korunması da büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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