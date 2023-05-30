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Erdoğan'ın zaferine epey katkı sunan isimler Ahmet Hakan hepsini yazdı

Erdoğan'ın zaferine epey katkı sunan isimler Ahmet Hakan hepsini yazdı

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine epey katkı sunan isimleri yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri sona erdi ama sonuçları uzun tartışılacak.

Çok değil 1 ay önce bakanlık paylaşımı yapan altılı masa, hüsrana uğradı, yine muhalefette kaldı. Olağanüstü bir durum olmazsa 5 yıl daha Erdoğan iktidarı devam edecek.

Seçimlerden geriye ise CHP'nin iktidar olacağına yüzde 100 inanan gazetecilerin açıklamaları kaldı.

AK Parti ve seçmenlerine yönelik tartışılan ifadelerle seçim dönemine damga vuran isimler, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi:

- ‘Şirin Payzın’ların, ‘Ayşenur Abla’ların katkısı asla ihmal edilmez.

- Halka “kör cahil” diyen Portakal’ın katkısı görmezden gelinmez.

- Merdan, Enver, Feyza falan... Katkıları asla inkâr edilemez.

- Halk TV, Sözcü, Tele 1, Cumhuriyet falan... Katkıları unutulmaz.

- Berna Laçin’in tek başına sağladığı müthiş katkı atlanılmaz.

- Ataol Behramoğlu’nun son katkısı asla yabana atılamaz.

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