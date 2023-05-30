AK Partili Nureddin Çelik'ten "Sizlerle de uğraşacağız" paylaşımı

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, ikinci tur seçiminde destek açıklaması yapmayan bürokratları hedef aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları hedef alan AK Partili Nureddin Çelik, "Sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız" dedi.
AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
“Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız.”