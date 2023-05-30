2. tur seçim paraları kaç gün sonra hesaplara yatar? 1. tur ücreti ile aynı mı olacak?

Türkiye 1. ve 2. turda sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Seçimin ardından okullarda sandık görevlisi olan vatandaşlar ödemeler ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. 1. ve 2. tur seçim görevli ücretlerinin en geç 15 iş günü içinde YSK tarafından görevlilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde görev alan vatandaşlar seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar? 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Sandık görevlileri nasıl seçilir?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.