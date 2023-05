Depremin acı hikayesi: Eşi, iki çocuğu ve iki bacağını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde eşini, iki çocuğunu ve bacaklarını kaybeden Halil Yeşilli, protez bacakla tekrar yaşama tutunmak istiyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi' 11 ili etkiledi, 50 binden fazla can kaybı yaşandı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı Ebrar sitesinden ise geriye acı hikayeler kaldı. Sitedeki dairesinde afette eşini, 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını kaybeden 32 yaşındaki acılı baba Halil Yeşilli, iki bacağını enkazda bıraktı.

Enkazdan 2 gün sonra ağır yaralı olarak çıkarılan Yeşilli, iki bacağını kaybetti ve tekrar ayağa kalkabilmek için protezle yaşama tutunmak istiyor.

"Bina sallanmadan direkt çöktü"

Yaşadıklarını anlatan Halil Yeşilli, "Özel bir bankada güvenlik görevlisiydim. Bu asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde depremzede olarak hayata devam ediyorum şu an. Ebrar sitesinde D blokta 6. katta oturuyordum. Ben depremin olduğu o saatlerde ayaktaydım. Herhangi bir sallanma hissetmedim, bina direkt çöktü ve sallanma olmadı. Bu depremde eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. İki ayağım ampute olarak kesildi ve şu anda protez sürecine girmek üzereyiz. Çalışma olasılığım, iş bulma imkanı ve maddi imkansızlıklardan dolayı yetkililerden protez desteği bekliyorum" dedi.

Protez bacak talebi

Protez için 200 bin TL ile 1 milyon lira arasında maliyet olduğuna dikkat çeken Yeşilli, şu anda ilgili kurumların bunun 20'lik kısmını karşıladığını, en kısa sürede tamamının karşılanarak kendi durumunda olanların da sorununun çözülmesini talep etti.