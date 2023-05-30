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"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

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"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

Oyuncu Pınar Altuğ da çoğu ünlü gibi sandık başından pozunu paylaştı. Altuğ'un fotoğrafının altına seçim sonrası "Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumu geldi. Bu gibi birçok yoruma karşılık veren Pınar Altuğ bir takipçisine de 'param var' çıkışı yaptı.

"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu yapıldı. Pazar günü toplam 53 milyon 841 bin 299 seçmen oy vermek için sandığa gitti. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Pınar Altuğ idi. 

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"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasının ardından Pınar Altuğ'un sandık pozuna yorum yağdı.

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"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

Oyuncuya "Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumu gelince Altuğ kendini tutamadı ve "Niye gideyim? Ben burada doğdum burada ölürüm" dedi.

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"Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumuna Pınar Altuğ cevap verdi

"Kaybettiniz" yorumuna ise Pınar Altuğ "Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum siz konuyu tam anlamamış olabilir misiniz? Ülkem için bir karar verildi belli ki sizinle aynı fikirde değilim" dedi.

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