DGS sınav başvuru ücreti 2023 kaç para oldu, nereye ödenecek?

2 yıllık önlisans programlarında okuyan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçmek için gireceği DGS sınav başvuruları başladı. 5 Haziran'da DGS sınav başvuruları sona erecek. Öğrenciler DGS sınav başvuru ücreti olarak 270 lira ödeyecek. Peki DGS başvuru ücreti nereye ödenecek, online başvuru olur mu?

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Binlerce öğrencinin merakla beklediği gün geldi, DGS sınav başvuru ekranı ÖSYM tarafından açıldı. DGS sınav başvuruları 29 Mayıs'ta başladı ve son gün 5 Haziran olacak. DGS sınav ücretlerine 2023 yılında zam geldi ve 270 lira oldu. Sınava başvuran öğrenciler DGS başvuru ücretini ilgili bankalara yatıracak, DGS sınav başvurusu online olarak da yapılacak. 2023 yılında DGS sınavı 16 Temmuz'da yapılacak.

Depremzedelere ücretsiz olacak

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan DGS için başvurular bugünden itibaren kabul edilecektir. Başvuru süresi ise 5 Haziran'da sona erecektir. Adaylar, 2023-DGS Kılavuzu'nda yer alan detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabileceklerdir. Öte yandan, deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan DGS için sınav ücreti alınmayacaktır.

2023 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS sınavına başvuru işlemleri 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren başladı, DGS başvuru ücreti 270 lira olarak belirlendi.

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2023 DGS sınav ücreti hangi banklalara ödenir?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Dikey geçiş sınavı nedir?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır. Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir. Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

Yatay ve dikey geçiş arasındaki fark nedir?

En çok karıştırılan ve merak edilen konulardan biri ile devam edelim. Yatay ve dikey geçiş arasındaki farktan kısaca bahsedelim. Lisans ya da ön lisans programlarında farklı üniversitede aynı programa geçiş yapmak isteniyorsa bu yatay geçiştir. Ön lisans programından lisans programına geçiş yapmak isteyen adaylar ise dikey geçiş sınavına girmelidir. Yatay geçiş nedir kısaca anlatalım. Üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında okuyan öğrenciler, farklı bir üniversitede bulunan aynı programa geçmek istiyorsa buna yatay geçiş denir. Örneğin Anadolu Üniversitesi’nde okuyan bir kişi gerekli geçiş şartlarını tamamlarda İstanbul Üniversitesi’ne geçebilir. Tabi bu noktada aynı program olması ya da aynı puan türündeki bir programa geçiş yapması koşulu aranır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler isterse yıl içerisinde derslerinden aldığı notların ortalaması ile yatay geçiş sağlayabilir. Gelelim dikey geçişe. Dikey geçiş nedir kısaca bahsedelim. Dikey geçiş ön lisans okuyan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık programa tamamlayabilmelerine olanak sağlayan bir sınav sistemidir. Teknikerlik okuyan bir öğrenci, dikey geçiş sınavına girerse ve yeterli puanı alırsa mühendislik alanına geçiş yapabilir.