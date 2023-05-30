Ünlü şef Mehmet Özer'in acı günü

Şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran Özer, "Canım babamızı kaybettik. Arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Abone ol
Model Tülin Şahin’in eski eşi, ünlü şef Mehmet Özer’in babası yaşamını yitirdi.
Özer, vefat haberini Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
Mehmet Özer “Canım babamızı kaybettik. Cenaze 31 Mayıs’ta öğle namazında Erenköy Galip Paşa Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.