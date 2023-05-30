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Şarkıcı Hatice'den Sinan Akçıl'a: Beline kuvvet

Şarkıcı Hatice'den Sinan Akçıl'a: Beline kuvvet

Sinan Akçıl 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür ederek "Siz olmasanız Türkiye çok zor durumda kalır" dedi. Şarkıcı Hatice ise bunun üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.

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İkinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan kazandı.

Seçim sonrası sahneye çıkan Sinan Akçıl oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür etti.

Akçıl "İyi ki varsınız, siz olmasanız Türkiye çok zor durumda kalır…” deyince ünlü şarkıcı Hatice'den beklenmedik bir tepki geldi. Hatice, Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz aylardaki 'imam nikahı' çıkışına vurgu yaptı.

Hatice, Akçıl'a, "İroni yapıyor diyeceğim de çok eşliliği seviyordu abi pardon, beline kuvvet" diyerek dikkat çekti.

Sinan Akçıl ne demişti?

Sinan Akçıl katıldığı bir programda, ilişkisini noktaladığı kadınlarla imam nikahının devam ettiğini söylemesiyle çok konuşulmuştu.

Akçıl "İmam nikâhını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" demişti. Akçıl, imam nikahıyla evlendiği 4 kişiyi ima ederek programda 12 kez "Boş ol" kelimesini kullanmıştı.

Akçıl gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapmış ve "Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere "tüm hayatım boyunca" toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta." demişti.

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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle
Foto Galeri Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle Galeriye Gözat
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