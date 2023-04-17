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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

Sinan Akçıl, Danla Bilic'in YouTube programında imam nikahı çıkışıyla magazin sayfalarında gündeme oturdu. İşi 'şakaya' vuran Sinan Akçıl, programda 12 kez "Boş ol" dedi...

Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

İşindeki başarısı kadar, özel hayatıyla da gündemde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanmasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

Fenomen Danla Bilic'in YouTube programına katılan Sinan Akçıl, programda evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulundu. Başarılı şarkıcı imam nikahını çok sevdiğini ve 4 kez evlilik yaptığını söyledi.

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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

"Doğru evet"

Danla Bilic'in "Çok inançlı biriymişsin, böyle bir bilgi edindim" sözlerine Sinan Akçıl "Doğru evet, Umre yaptım" sözüyle karşılık verdi. 

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Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

Fenomenin "İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusuna ise Sinan Akçıl "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani." dedi ardından ekledi: 

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