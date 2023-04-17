Sinan Akçıl 'imam nikahını severim' deyip itiraf etti: 4 tane eşim var, konuşmuyorlar benimle

Fenomenin "İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusuna ise Sinan Akçıl "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani." dedi ardından ekledi: