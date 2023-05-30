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Öykü Baştaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Öykü Baştaş gelinliği de göğüs pedi de olay oldu

Öykü Baştaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Öykü Baştaş gelinliği de göğüs pedi de olay oldu

Milano Moda Haftası'nda Gucci defilesinde modellik yapan, dünyaca ünlü model Öykü Baştaş tasarımcı Furkan Temir ile evlendi. Gelinliği ile gündem olan Öykü Baştaş'ın göğüs ucuna taktığı göğüs pedi düğünün de gelinliğin de önüne geçti. Öykü Baştaş'ın gelinliği sosyal medyada gündem oldu.

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New York, Paris, Milan, Londra gibi pek çok şehirde defilelere ve çekimlere giden dünyaca ünlü model Öykü Baştaş muradına erdi ve uzun süredir birlikte olduğu tasarımcı Furkan Temir ile evlendi. Öykü Baştaş'ın gelinliği gündem oldu. Gucci defilesinde de modellik yapan 26 yaşındaki Öykü Baştaş'ın göğüs ucuna taktığı göğüs pedi de ayrı bir gündem oldu, sosyal medyanın diline düştü.

Gucci defilesiyle tanınan ünlü model Öykü Baştaş kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Tasarımcı Furkan Temir ile evlenen Öykü Baştaş alışılmışın dışında bir gelinlik seçimi yaptı. Çifte sosyal medyada yorum yağdı.  26 yaşındaki ünlü model Öykü Baştaş ile tasarımcı Furkan Temir sade bir törenle evlendi. Düğünde kendine has tarzlarıyla dikkat çeken çift kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öykü Baştaş kimdir?

Türkiye'nin uzun bir süre konuştuğu Öykü Baştaş, 1997 yılında dünyaya geldi. Demokratik bir ailede büyüdüğünü ifade eden Öykü Baştaş’ın babası diş hekimi. Üçüz kardeşlerden biri olan Öykü Baştaş, İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nde içmimarlık okuyor. Milano Moda Haftası’nda Gucci defilesinde modellik yaptı. “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” olan Baştaş, New York, Paris, Milan, Londra... gibi pek çok şehirde defilelere ve çekimlere gidiyor.

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