Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var

RUSYA’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan, Moskova’ya yönelik dronlarla gerçekleştirilen saldırıda ise hafif şekilde hasar meydana geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Savunma Birlikleri, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Hava saldırısında vurulan bir apartmanda yangın çıkarken en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıda enkaz yığınlarının Kiev’de bulunan tarihi Podil ve Percherskyi semtlerini etkilediği ve enkazın altında hala insanların olabileceği aktarıldı.

20’den fazla İHA düşürüldü

Ukraynalılara güvende kalmaları için barınaklardan ayrılmamaları gerektiği bildirilirken, Rusya’dan gönderilen 20’den fazla İHA’nın Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü açıklandı. Başkent Kiev’de görevli askeri yetkililerin yaptığı açıklamada ise son yapılan hava saldırısında kullanılan dronun İran yapımı Shahed olduğu ifade edildi.

Moskova’ya dron saldırısı

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna kuvvetlerinin başkent Moskova’da yaklaşık 25 dron ile hava saldırıları düzenlediği ve birçok apartmanın vurulduğu ifade edildi. Moskova'nın Profsoyuznaya sokağında bazı apartmanlarda oluşan hasarlardan dolayı Rus ailelerin evlerinden tahliye edildiği belirtilirken saldırıları üstlenen tarafın olmadığı kaydedildi.