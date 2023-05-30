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Gaziantep'te komşu aileler birbirine girdi! Ölenler ve yaralılar var

Gaziantep'te komşu aileler birbirine girdi! Ölenler ve yaralılar var

 GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı.

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İki komşu aile arasında otopark sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir (28), Mehmet (25) ve İsmail T. (22) adlı kardeşler yaralandı.

Yaralılardan Bekir T, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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