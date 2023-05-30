Galatasaray'da iki flaş ayrılık: Okan Buruk biletlerini kesti!

Yunus Akgün için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Sezon başında kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'dan geri dönen Yunus Akgün ve Galatasaray'da şans bulamayan Yusuf Demir, takımdan ayrılacak. İşte flaş ayrılık haberinde detaylar...

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Yunus Akgün bir kez daha Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a geri dönen ancak beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yunus Akgün Adana Demirspor'daki günlerini arıyor

AKŞAM'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da gösterdiği performansla ligin yükselen yıldızı olan Yunus Akgün tekrardan Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Adana Demirspor'daki performansıyla büyük bir beklenti içinde sarı-kırmızılı ekibe dönen Yunus Akgün büyük hayal kırıklığı oluşturdu! Galatasaray forması altında performans veremeyen başarılı kanat oyuncusu adeta Adana Demirspor günlerini mumla arıyor.

Yunus Akgün'de formül yeniden kiralama

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Akgün'de yeniden kiralık formülü izlenecek. Sarı-kırmızılı ekip oyuncunun bonservisini vermek istemese de kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol ve 4 asistle skora etki edebildi.

Yusuf Demir de yolcu

Yusuf Demir için de Galatasaray'da yolun sonu gözüktü. Sezon başı büyük umutlarla ve 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir ayrılığa hazırlanıyor.

Yusuf Demir'in Galatasaray kabusu

Sezon başında Galatasaray'a transferi sonrası büyük ses getiren Yusuf Demir'in Süper Lig macerası kabusa döndü. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 19 yaşındaki kanat oyuncusunu forma şansı bulmakta bile zorlandı! Forma rekabetinde geride kalmasının yanında 1,5 aylık sakatlık süreci boyunca toplam 9 maç kaçırdı. Kaçırdığı 9 maçlık seride Galatasaray deyim yerindeyse şaha kalktı ve ilk 11 resmen oturdu. Yedekte kaldığı sürece de kendini teknik direktör Okan Buruk'a kabul ettiremeyen Yusuf Demir'in, Galatasaray macerası kabusa döndü.

Yusuf Demir'in ayrılığına izin verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gözünden düşen Yusuf Demir kendisine kulüp bakmaya başladı. İdmanlarda etkisiz kalması ve forma rekabetinden baya uzaklaşan Yusuf Demir için ayrılık vakti! Sezon sonu Şampiyonlar Ligi için iddialı daha iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da kadro planlaması şekilleniyor. Yusuf Demir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray yönetimi, Avusturyalı kanat oyuncunun ayrılığına izin verecek.

Bu sezonki performansı

Galatasaray formasıyla 5 resmi maça çıkan Yusuf Demir, gol ve asist katkısı veremedi.