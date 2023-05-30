BIST 4.921
DOLAR 20,39
EURO 22,01
ALTIN 1.282,71
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da iki flaş ayrılık: Okan Buruk biletlerini kesti!

Galatasaray'da iki flaş ayrılık: Okan Buruk biletlerini kesti!

Yunus Akgün için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Sezon başında kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'dan geri dönen Yunus Akgün ve Galatasaray'da şans bulamayan Yusuf Demir, takımdan ayrılacak. İşte flaş ayrılık haberinde detaylar...

Abone ol

Yunus Akgün bir kez daha Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a geri dönen ancak beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yunus Akgün Adana Demirspor'daki günlerini arıyor

AKŞAM'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da gösterdiği performansla ligin yükselen yıldızı olan Yunus Akgün tekrardan Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Adana Demirspor'daki performansıyla büyük bir beklenti içinde sarı-kırmızılı ekibe dönen Yunus Akgün büyük hayal kırıklığı oluşturdu! Galatasaray forması altında performans veremeyen başarılı kanat oyuncusu adeta Adana Demirspor günlerini mumla arıyor.

Yunus Akgün'de formül yeniden kiralama

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Akgün'de yeniden kiralık formülü izlenecek. Sarı-kırmızılı ekip oyuncunun bonservisini vermek istemese de kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol ve 4 asistle skora etki edebildi.

Yusuf Demir de yolcu

Yusuf Demir için de Galatasaray'da yolun sonu gözüktü. Sezon başı büyük umutlarla ve 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir ayrılığa hazırlanıyor.

Yusuf Demir'in Galatasaray kabusu

Sezon başında Galatasaray'a transferi sonrası büyük ses getiren Yusuf Demir'in Süper Lig macerası kabusa döndü. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 19 yaşındaki kanat oyuncusunu forma şansı bulmakta bile zorlandı! Forma rekabetinde geride kalmasının yanında 1,5 aylık sakatlık süreci boyunca toplam 9 maç kaçırdı. Kaçırdığı 9 maçlık seride Galatasaray deyim yerindeyse şaha kalktı ve ilk 11 resmen oturdu. Yedekte kaldığı sürece de kendini teknik direktör Okan Buruk'a kabul ettiremeyen Yusuf Demir'in, Galatasaray macerası kabusa döndü.

Yusuf Demir'in ayrılığına izin verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gözünden düşen Yusuf Demir kendisine kulüp bakmaya başladı. İdmanlarda etkisiz kalması ve forma rekabetinden baya uzaklaşan Yusuf Demir için ayrılık vakti! Sezon sonu Şampiyonlar Ligi için iddialı daha iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da kadro planlaması şekilleniyor. Yusuf Demir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray yönetimi, Avusturyalı kanat oyuncunun ayrılığına izin verecek.

Bu sezonki performansı

Galatasaray formasıyla 5 resmi maça çıkan Yusuf Demir, gol ve asist katkısı veremedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremin acı hikayesi: Eşi, iki çocuğu ve iki bacağını kaybetti! Yetkililere böyle seslendi...
Depremin acı hikayesi: Eşi, iki çocuğu ve iki bacağını kaybetti! Yetkililere böyle seslendi...
İstanbul'da başlık parası tartışması! Ağabeyini öldürdü
İstanbul'da başlık parası tartışması! Ağabeyini öldürdü
Öykü Baştaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Öykü Baştaş gelinliği de göğüs pedi de olay oldu
Öykü Baştaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Öykü Baştaş gelinliği de göğüs pedi de olay oldu
Araç kiralamada korsan site oyunu: 'Kapınıza kadar vale getirecek' vaatlerine dikkat!
Araç kiralamada korsan site oyunu: 'Kapınıza kadar vale getirecek' vaatlerine dikkat!
Diyarbakır’da belediyenin çöp arabası terör yandaşlarının saldırısına uğradı
Diyarbakır’da belediyenin çöp arabası terör yandaşlarının saldırısına uğradı
Göztepe’de sezona damga vuran olay: Hiçbir oyuncu çift haneye çıkamadı!
Göztepe’de sezona damga vuran olay: Hiçbir oyuncu çift haneye çıkamadı!
Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! Şimşek 'ülkem için göreve hazırım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! Şimşek 'ülkem için göreve hazırım'
Şarkıcı Hatice'den Sinan Akçıl'a: Beline kuvvet
Şarkıcı Hatice'den Sinan Akçıl'a: Beline kuvvet
Seçim sonrası altında yükseliş var gram altın için bomba tahmin! 30 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın ne kadar
Seçim sonrası altında yükseliş var gram altın için bomba tahmin! 30 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın ne kadar
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı! Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı! Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak
DGS sınav başvuru ücreti 2023 kaç para oldu, nereye ödenecek?
DGS sınav başvuru ücreti 2023 kaç para oldu, nereye ödenecek?