RTÜK harekete geçti! 6 kanala seçim yayını incelemesi başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiası ile Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.

RTÜK'ün açıklamasında, seçim yayınında FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” dediği belirtildi. Açıklamada, bu sözler ile yayının tamamının uzmanlar tarafından raporlaştırılmaya başlandığı da kaydedildi.

RTÜK'ün açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Skandal "sokak" çağrısı: Demokrasi sandıktan ibaret değildir

FOX TV'de seçim sonuçları yorumlanırken yorumcular arasında yer alan Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker'in sözleri ve moderatörün o an verdiği tepki gündem oldu.

Toker, "Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti normları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir." dedi.

Toker'in sözlerinin nereye gideceğinin tehlikesinin farkına varan moderatör Toker konuşurken endişeyle sus işareti yaptı.

Uyarıyı fark etse de kendini tutamayan Toker "Aslında şunu demek istiyorum; demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.