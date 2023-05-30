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Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyarı geçti! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyarı geçti! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Samsun ve Amasya çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimleri ile Amasya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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