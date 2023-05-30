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Ücretsiz doğalgaz bitti mi, doğalgaz indirimin bittiği nasıl anlaşılır?

Ücretsiz doğalgaz bitti mi, doğalgaz indirimin bittiği nasıl anlaşılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazın bir ay boyunca ücretsiz olacağının müjdesini vermişti. Mayıs ayının sonuna gelirken birçok doğalgaz abonesi doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz olacak? Ücretsiz doğalgaz indirimi ne zaman bitecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki ücretsiz doğalgaz indirimi ne zaman bitecek, bittince ne olacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacağını, 25 metreküpe denk gelen bedelin de 1 yıl boyunca alınmayacağı açıklanmıştı. Mayıs ayının artık sonuna geldik, haziran ayı geliyor. Birçok doğalgaz kullanıcısı ücretsiz doğalgaz ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. 

Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

25 metreküp doğalgaz kaç TL? 

BOTAŞ'ın konut tarifesine göre 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL. Böylece 1 metreküp 4,08 TL oluyor. 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor. İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp  doğalgaz fiyatı 4,63 TL'te denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor. 
 

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