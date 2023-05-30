Devlet Bahçeli kaç yaşıda, aslen nereli? Devlet Bahçeli hiç evlendi mi?

MHP Lideri Devlet Bahçeli 28. dönem parlementosunu açan isim olacak. Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli 77 yaşında aslen Osmaniye doğumlu. Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Devlet Bahçeli'nin babası Osmaniye'nin tanınmış tüccarlarından Salih Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli hakkında en merak edilen sorulardan biri de hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

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Uzun yıllar Türk siyasetinin içinde olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yorumlar ve açıklamalar ile siyasetin en sivri dilli isimlerinden birisi. Şu anda 77 yaşında olan, 1948 yılında Osmaniye'de doğan Devlet Bahçeli, Türkmen kökenlidir. Babası Salih Bahçeli, Osmaniye'nin tanınmış çiftçi ve tüccarlarındandı. Bahçeli'nin annesinin adı ise Samiye'dir. Fettahoğulları olarak bilinen geniş ve köklü bir Türkmen ailesine mensup olan Bahçeli, ailenin 4 çocuğundan biriydi. Babasının ilk evliliğinden olan 2 kardeşi vardır. Ayrıca hiç evlenmeyen Devlet Bahçeli, kendisi gibi hiç evlilik yapmayan kız kardeşi Serpil Bahçeli ile birlikte oturuyor.

Babası solcu olan sol ideolojiye sahip bir ailede yetişen Bahçeli'nin babası Cumhuriyet Halk Partili ve İsmet İnönü hayranıdır. Devlet Bahçeli hiç evlenmemiştir.

Peki Devlet Bahçeli neden hiç evlenmedi

Bahçeli hakkında yazılan bir kitapta neden evlenmediği sorulunca şunu söylemiştir: - “Bu bir kader meselesidir, üzerinde tartışma da yapılmaz, keşke demek de olmaz. Pişmanlık demeyelim ama aile kurulsaydı olurdu”. Bahçeli'nin bir kaç kez evlenmeye niyet ettiği ancak bunun kısmet olmadığı söyleniyor. İlk evlilik teşebbüsü 1987 yılında olmuş. Annesi beğendiği kızı istemeye gidemeden vefat edince Bahçeli bu mevzuyu rafa kaldırmış. Sonrasında bir kaç kez daha gündeme gelmiş ancak bir türlü kısmet olmamış. Bahçeli'de bekarlıkta karar kılmış.

Bahçeli'nin Ülkücülük dönemi

Bahçeli, gençlik dönemlerinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel başkanı Alparslan Türkeş'in seminerlerine gitmeye başladı. 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocakları Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Bir yandan aktif olarak siyasi faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da akademik çalışmalarını devam ettirdi.