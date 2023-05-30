HDP'ye oy veren gençler ülkeyi terketmeyi planlıyor! BBC Türkçe'nin olay Diyarbakır izlenimleri

Seçim sonuçları Diyarbakır'da HDP'li seçmenin umudunu ve moralini tüketmiş. BBC Türkçe'nin konuştuğu gençler yurt dışına gitmenin yollarını aradıklarını söyledi.

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1 milyon 148 bin 337 seçmenin olduğu Diyarbakır’da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda katılım oranı yüzde 75’te kaldı. 871 bin 791 oyun 16 bin 536 geçersiz sayıldı.

Kılıçdaroğlu’nun oyu ilk tura göre 39 bin 794 azaldı ve CHP Genel Başkanı yüzde 71,66 oy oranı ve 611 bin 981 oyla Diyarbakırlı seçmenlerin nerdeyse üçte ikisinin oyunu aldı.

İlk turda Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 71,95, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 26,48’di.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turdaki milliyetçi söylemi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifakı, HDP ile CHP’nin ikinci turdaki saha performansı ve ilk turun sonuçlarının ikincisini belirleyeceği beklentisi Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonunu düşürmüş görünüyor.

Her iki turda da Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmenler ise sandığa gitmeyenlere kızgın. Seçim sonuçları birçoğu için hayal kırıklığı.

"Baskı ve şiddet artacak" iddiası

HDP seçmeniyle röportaj yapan BBC Türçe'den Hatice Kamer, izlenimlerini aktardı. Haberde "Kentte pek çok insan, muhafazakar ve milliyetçi görüşün hakim olduğu iktidar ile Kürtlere baskının daha da artmasından korkuyor. Toplumda muhafazakarlığın, kadınların üzerinde baskı ve şiddetin artacağı kaygısı da fazla. Ekonomik tablonun ağırlaşacağını, işsizliğini artacağı, herkesi zor zamanların beklediği düşüncesi çok yaygın. Gençlerde umutsuzluk artmış durumda ve birçoğu ülkeyi terk etmeyi planlıyor." ifadelerine yer verildi.

Sahte nikah ya da kaçak yollar

Yasemin adındaki 24 yaşındaki garson, ailesiyle Bağlar Kaynartepe’de yaşıyor. Beş kardeşin en büyüğü ve ortaokuldan sonra okula devam etmemiş.

“Babam inşaatta çalışıyor, ben 14 yaşımdan beri çalışıp ailenin geçimini sağlıyorum, seçimden çok ümitliydim ama dünden sonra ben de yurt dışına gitmeyi kafama koydum” diyor.

Sahte nikah ya da kaçak yollarla gitmek aklına gelen ilk seçenekler.

Bize kulak misafiri olan İlker adındaki genç de gazeteci olduğumu öğrenince “İçimdekileri dökmezsem patlayacağım” diyerek ben sormadan konuşmaya başlıyor.

Seçimin sonucunu “bir hayal kırıklığı ve hezimet ötesi’’ olarak tanımlıyor.

"Vizem tek ümidim"

OECD raporlarına göre ülkenin durumun çok kötü olduğunu söyleyen İlker, “Aç geziyoruz diyen akrabalarımız aradım hepsi de Erdoğan’a oy vermiş. Hepsi de ATV, TRT izliyor, seçmenin çoğu Erdoğan'ın onlara bir kimlik kazandırdığına inanıyor. Bize bu seçimin sonucunu demokrasi diye yutturmasınlar, bu çoğunluğun tiranı. Artık dayanamıyorum, bu ülkede yaşamaya tahammül edemeyeceğim” diyor ve çantasından pasaportunu çıkartıp gösteriyor.





“Dünden beri nefes alabildiğim tek şey bu pasaportumun üzerindeki vizem, tek ümidim, kız arkadaşımla evlenip bir an önce Almanya’ya gitmek” diyor.