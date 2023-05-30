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‘Millet İttifakı’nda konuşulan formül! "Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok"

‘Millet İttifakı’nda konuşulan formül! "Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok"

28 Mayıs seçimleri sonrası Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, kulislerde konuşulan formül ortaya çıktı.

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TBMM, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3’üncü gün saat 14.00’te toplanacak. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP listesinden aday gösterilerek seçilen ve milletvekili olmaya hak kazanan DEVA, Saadet, Gelecek, DP milletvekillerinin andiçme töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı’na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. 

Yemin sonrasının beklenebileceğini ifade eden ittifak partilerinden bir milletvekili, “Altılı Masa’daki liderler karar verecek. Stratejik ve karşılıklı saygı açısından genel başkanlar nasıl arzu ederse, nasıl karar verirse artık öyle yapacağız. CHP’den seçilmiş milletvekili olarak da yemin edebiliriz. Daha sonra herkes kendi partisinin çatısına da geçebilir” görüşünü dile getirdi.

TDP kulislerine göre ise Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağı konusunda şu anda verilmiş bir karar yok.

İttifak devam edecek mi?

Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin en önemli soru ise, ittifakın devam edip etmeyeceği. İttifakın 29 Mayıs sabahı itibarıyla bittiği görüşünü iddia edenler, “Şu anda işlevini tamamladı. Seçime yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e yönelik bir işbirliğiydi. Bunun olmayacağı da görüldü. Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok. Seçim bitti, herkes kendi yoluna bakmalı.  Büyükşehirlerde belki devam edebilir” yorumunu yaptı.

 İkinci tur akşamında İYİ Parti lideri Akşener de “Millet ittifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki mesele” demişti.

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