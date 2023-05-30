30 milyonluk birikimi yok oldu! "Depremden 1 dakika önce kral gibiydim"
Hatay’da yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası esnaf Levent Hallum, 30 milyona yakın birikimini depremde bir dakika içinde kaybetti. Evi ve iş yerinin enkazına giren Hallum, "Her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter" dedi.
Defne Elektrik Mahallesi’nde yaşayan Hallum, 3 çocuğu ve eşiyle depremi burunları bile kanamadan atlattı. Hallum’ın 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar aldı ve kullanılamayacak duruma geldi. Ailesinden 12 kişiyi toprağa veren Levent Hallum, depremin ardından Mersin'de yakınlarının yanına taşındı. Sık sık doğup büyüdüğü Hatay’a gelen Hallum, enkaza dönen 30 yıllık birikimlerini görünce derin bir üzüntü yaşadı.
Hallum, “Kızlarım kapıyı açtı, oğlumu uyandırdım. Aşağıya inmedik, dama çıktık. Damda yerimizde duramıyorduk, gelen uğultunun ardından tüm binalar arka arkaya yıkılmaya başladı. Kıyamet koptu, bomba atmış gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Allah’a binlerce şükür bize ömür verdi. Binamız ağır hasarlı oldu. Depremde 12 akrabamı kaybettim” dedi.
Hallum, "Hatay’ın sayılı esnaflarındandım. 6 dairem 3 dükkanım gitti. Maddi zararım 30 milyona yakın ama Allah’tan gelen bir şey. " dedi.
"Depremden 1 dakika önce kral gibiydim"
Çocuklarını sarabilmenin en büyükse serveti olduğunu dile getiren Hallum, "Zengin kardeşlerim vardı durumları kötü, birçok arkadaşım vefat etti. Dükkanımın bulunduğu apartmanda 76 kişi hayatını kaybetti. Ben binadan burnum kanamadan indim, her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter. Benim tek dileğim kendi topraklarımda ölmek. Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.