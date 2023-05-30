CHP'de seçim sonrası kritik toplantı! Özgür Özel duyurdu: Seçim tarihi belli oldu!

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimini rakibi Erdoğan'a kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu olurken siyaset gündeminde sular durulmuyor. CHP'de seçim sonrası kritik toplantının tarihini belli oldu. Yarın yapılacak toplantıda "grup başkanı, üç grup başkanvekili ile katip üyelerini seçeceklerini" duyuran Özgür Özel, “Şu ana kadar 8 arkadaşımız grup başkan vekilliği konusunda taleplerini bildirdi” ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özgür Özel, CHP’nin cumartesi bir kapalı toplantı gerçekleştireceğini ve grup başkanı, üç grup başkanvekili ile katip üyelerini seçeceklerini duyurdu. “Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay bu göreve tekrar talip değil, ben tekrar grup başkan vekilliği görevine talip değilim” diyen Özel, “Şu ana kadar 8 arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler” bilgisini paylaştı.

"Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin hiç kimse" diyen Özel, "Her seçim sonu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Her satırını dikkatle okuyacağız" diye konuştu.

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"28. dönem milletvekili kaydımızı yaptırdık. Bugün CHP grup başkanvekili olarak yeni arkadaşlarımız seçilene kadar kayda gelen arkadaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Yeni bir parlamento oluşuyor. Parlamentoda yeni bir CHP grubu var. Grubumuzun yarısı deneyimli arkadaşlarımızdan oluşurken yarısı milletimiz tarafından görevlendirilmiş ve bu görevi ilk kez yapacak arkadaşlarımızdan oluşuyor.

"Grubumuz Cumartesi günü kapalı toplantı gerçekleştirecek"

"CHP olarak YSK’nın bugün açıklayacağını bildirdiği sonuçlardan sonra cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü grubumuz yapılması gerektiği gibi bir kapalı toplantısında bir araya gelecek. Genel Başkanın milletvekili olmamasından dolayı bir grup başkanı üç grup başkanvekili katip üyelerimizi seçeceğiz. Sayın Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay bu göreve tekrar talip değil, ben tekrar grup başkanvekilliği görevine talip değilim. Şu ana kadar 8 arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler.

"Hiçbir şey olmamış gibi yapamayız"

"Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin hiç kimse. 25,5 milyon oyun partimize, ittifakımıza yüklediği bir sorumluluk, onların beklentileri ve endişeleri var. Bunları bilerek ona göre hareket edeceğiz. Ancak 27,5 milyon da partimize adayımıza oy vermemiş seçmeni de anlamak durumundayız. Her seçim sonu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Her satırını dikkatle okuyacağız.

MYK toplantısı yapılacak

"Cumartesi günkü grup seçimlerinden sonra kapsamlı MYK toplantısı yapılmasına karar verdi genel başkanımız. Ardından parti meclisi toplantısı, ardından kuvvetli ihtimal il başkanları toplantısı olacak. Seçim sonuçlarını hızla değerlendirdiğimiz daha sonra da kamuoyuna CHP'nin yol haritasını paylaştığımız bir süreci göreceksiniz."