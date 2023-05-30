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Selahattin Demirtaş'tan 'idam' cevabı! 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız'

Selahattin Demirtaş'tan 'idam' cevabı! 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız'

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'ndeki balkon konuşması sırasında atılan 'Selo'ya idam' sloganlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

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Selahattin Demirtaş, seçim gecesi Erdoğan'ın balkon konuşması yaparken atılan 'Selo'ya idam' sloganlarıyla ilgili açıklama yaptı. "Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum" diyen Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber “idam” diye bağırıyor.
Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.
“Siz benim ceketimi bile asamazsınız” diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:
Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum."

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