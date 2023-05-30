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'Erdoğan büyük kaybedecek' diyen Deniz Zeyrek seçim sonrası 'Muhalefet neyi okuyamadı?' dedi

'Erdoğan büyük kaybedecek' diyen Deniz Zeyrek seçim sonrası 'Muhalefet neyi okuyamadı?' dedi

Seçim sonuçları yazarların da ayarlarını bozdu. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kaybedeceğini iddia eden deniz Zeyrek, seçim sonrası "Muhalefet neyi okuyamadı?" başlıklı yazı kaleme aldı.

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28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52.18 ile kazandığı seçimler Millet İttifakı için hezimete dönüştü.

Seçim öncesi yazılarında Erdoğan'ın kaybedeceği tahmininde bulunan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'teki değişim dikkat çekti.

"Erdoğan'ın yankı odasında tehditler var"

Seçim döneminde ilk turu kazanma ihtimali olan tek liderin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmininde bulunan Zeyrek, muhalefetin ilk kez psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğininin altını çiziyordu. 6 Mayıs tarihli "Erdoğan'ın yankı odası" başlıklı yazısında Zeyrek, "Erdoğan'ın yankı odasında tehditler, suçlamalar, Kılıçdaroğlu'nun yankı odasında gülücükler, kuş sesleri var" diye yazdı.

"Erdoğan'ın daha büyük bir yenilgiyle karşılaşabileceği ihtimalini düşünmeye başladım"

Zeyrek, 12 Mayıs'taki "Erdoğan kendi adamlarını da kaybetmiş" başlıklı yazısında "Kemal Bey'in kazanma şansını Erdoğan'dan daha çok görüyordum ama aktardığım sohbetten sonra bir dip dalgası olabileceğini ve Erdoğan'ın daha büyük bir yenilgiyle karşılaşabileceği ihtimalini düşünmeye başladım" dedi.

Yankı odasına hapsolmuş muhalefet

Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında ise "Muhalefet neyi okuyamadı?" başlığını kullandı.

Muhalefere bir takım eleştirilerde bulunan Deniz Zeyrek, "Karşılaştığımız sonucun, halk açısından en iyi tarafı, ülkenin kendi yankı odasına hapsolmuş “muhalefetinin” büyük bir değişim yaşayabilmesi için büyük fırsat yaratması oldu. Dilerim, Erdoğan karşısında bir kez daha başarısız olan liderler, şapkalarını önlerine koyup bu değişim fırsatının önüne geçmezler." diye yazdı.

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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