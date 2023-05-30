Devlet Bahçeli neden hiç evlenmedi, çocuğu var mı? Evlilik hikayesi çok başka çıktı

MHP Lideri Devlet Bahçeki siyasi kimliği kadar özel hayatı ile de çok merak ediliyor. Özellikle Devlet Bahçeli'nin neden hiç evlenmediği merak konusu. 77 yaşında olan Devlet Bahçeli 1987 yılında gönlünü birini kaptırmış fakat annesi istemeye gidemeden vefat edince evlilik olayı rafa kalkmış. Bir daha da Devlet Bahçeli'ye evlenmek nasip olmamış.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli 28. dönem parlementosunu açan isim olacak. Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli 77 yaşında aslen Osmaniye doğumlu. Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Devlet Bahçeli'nin babası Osmaniye'nin tanınmış tüccarlarından Salih Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli hakkında en merak edilen sorulardan biri de hiç evlendi mi, çocuğu var mı ve neden Devlet Bahçeli hiç evlenmedi oldu.

Babası solcu olan, solcu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Devlet Bahçeli hakkında yazılan bir kitapta neden hiç evlenmedi anlattı. Meğer altında yatan hikaye çok başkaymış...

Peki Devlet Bahçeli neden hiç evlenmedi

Bahçeli hakkında yazılan bir kitapta neden evlenmediği sorulunca şunu söylemiştir: - “Bu bir kader meselesidir, üzerinde tartışma da yapılmaz, keşke demek de olmaz. Pişmanlık demeyelim ama aile kurulsaydı olurdu”. Bahçeli'nin bir kaç kez evlenmeye niyet ettiği ancak bunun kısmet olmadığı söyleniyor. İlk evlilik teşebbüsü 1987 yılında olmuş. Annesi beğendiği kızı istemeye gidemeden vefat edince Bahçeli bu mevzuyu rafa kaldırmış. Sonrasında bir kaç kez daha gündeme gelmiş ancak bir türlü kısmet olmamış. Bahçeli'de bekarlıkta karar kılmış.

Eğitimi

İlk öğrenimini memleketi Osmaniye'de 7 Ocak İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu kendisinden üç yaş büyük Servet adındaki abisiyle Adana'da Özel Çukurova Koleji'nde yatılı okudu. Lise eğitimi için İstanbul'a akrabalarının yanına gitti ve Emirgan Akgün Koleji'ne yazıldı. Lise ikinci sınıfta Etiler'deki Özel Ata Koleji’ne geçti ve lise diplomasını da yine bu okuldan aldı. 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) kazandı ve dış ticaret bölümünü 1971'de bitirerek mezun oldu.

Asistanlık kariyeri

Mezun oluşunun ardından Bahçeli, 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı yüksek okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen bir akademisyendi. Aynı zamanda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından ve genel başkanlarındandır. Ayrıca kısaca ÜNAY denilen Üniversite Akademi ve Yüksekokulları asistanlığı kurdu ve başkanlık görevini üstlendi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat doktorası yaptı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Dr. Bahçeli yine bu süre içerisinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalar yaptı.

Ülkücülük dönemi

Bahçeli, gençlik dönemlerinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel başkanı Alparslan Türkeş'in seminerlerine gitmeye başladı. 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocakları Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Bir yandan aktif olarak siyasi faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da akademik çalışmalarını devam ettirdi.