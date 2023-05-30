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Çin'de Müslümanların tepkisini çeken hamle! Duyunca sokaklara döküldüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ÇİN'in Yunnan eyaletinde tarihi bir caminin kubbesinin yıkılacağının iddia edilmesi üzerine Müslümanlar sokaklara döküldü.

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Çin’in Yunnan eyaletine bağlı Nagu kasabasındaki 13. yüzyıldan kalma Najiaying Camisi’nin kubbesinin yıkılacağının iddia edilmesi üzerine Müslümanlar, cami önünde toplanarak kararı protesto etti. Cumartesi günü yaşanan olayda polis, camiye girmek isteyen Müslümanları engellemeye çalışınca arbede yaşandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterip direnen protestocular, polise taşla saldırdı. Çıkan arbedenin ardından polisin geri çekilmesiyle Müslümanlar camiye girdi. Caminin yıkılmasını engellemek isteyen halk cami girişinde nöbet tutmaya başladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, protestoculara 6 Haziran’a kadar teslim olma çağrısı yapıldı. Açıklamada, teslim olanların ve suçunu itiraf edenlerin cezalarının hafifletileceği kaydedildi.

Najiaying Camisi’ne yakın tarihte eklenen kubbe ve minarelerin 2020 yılındaki mahkeme kararı doğrultusunda yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkılacağı açıklanmıştı.

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu Yunnan eyaleti, Çin’in etnik yapısı karışık bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yunnan’daki Müslüman nüfusun yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor.

Müslüman, camilerinin yıkılmasını engellemek için Çinli yetkililerle gerginlik yaşamıştı. Aynı tarihte Yunnan eyaletindeki 3 cami ise yasadışı dini eğitim verildiği gerekçesiyle kapatılmıştı.

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