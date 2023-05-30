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Kılıçdaroğlu'na milletvekili tepkisi! "Uzaktan yakından alakası yok, şehrimizi tanımıyorlar"

Kılıçdaroğlu'na milletvekili tepkisi! "Uzaktan yakından alakası yok, şehrimizi tanımıyorlar"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kendi yerine getirdiği isimlerin de maalesef İzmir ile uzaktan yakından alakası yok. Şehrimizi tanımıyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduk derken, yerine gelenler yabancılıkta kendisini aratmıyor" dedi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun 2 dönemdir İzmir Milletvekili olduğunu hatırlatan İnan, "Kemal Kılıçdaroğlu 2 dönemdir İzmir Milletvekiliydi. Milletvekili olduğu şehre yılda 1-2 kez gelir; hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyesine tepkileriyle karşılaşır ve dönerdi. İzmir'e de tek bir faydası olmadı. Yaşadığı yenilgi sonrası güzel şehrimiz İzmir de ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu. Lakin kendi yerine getirdiği isimlerin de maalesef İzmir ile uzaktan yakından alakası yok. Şehrimizi tanımıyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduk derken, yerine gelenler yabancılıkta kendisini aratmıyor.

"Biz varız Biz İzmir'iz. Bay Bay Kemal"

İzmirliler kendilerini tanıyan, şehrin sıkıntılarını bilen kadroların nerede olduğunu biliyor. Hangi partinin milletvekillerinin kendi sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağını biliyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden en büyük yararı İzmir görecek. Buna herkes şahit olacak. Türkiye kazandı. İzmir kazandı. İzmir'de CHP'li belediyelere tepki çığ gibi büyüyor. Bunu seçim çalışmaları boyunca sahada hepimiz gördük. CHP'li milletvekillerine tavsiyem, seçim mağlubiyetini geride bırakıp İzmir'de yarattıkları sıkıntılara odaklanmalarıdır. Biz varız. Biz İzmir'iz. Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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