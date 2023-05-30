Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Üsküdar'daki bir kaçak yapının yıkımını gerçekleştirmek isterken saldırıya uğradı. Mekan sahipleri tarafından darbedilen İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalara devam ediyor. İBB, Üsküdar sahilindeki bir kaçak yapıyı yıkmak için harekete geçti. Yıkım sırasında İBB ekibi, saldırıya uğradı. Alanda çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Gülten, darbedildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bunu asla kabul etmiyoruz! Sadece resmi görevini yapmak için orada bulunan sevgili çalışma arkadaşım İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kanuna aykırı kaçak yapılaşmanın sahipleri tarafından darp edildi! Bu medeniyet dışı hareket ve öfkenin karşısında tüm kamusal ve yasal haklarımız ile durup, sürecin bizzat takipçisi olacağız. Geçmiş olsun Ramazan" dedi.

Yazıcı: Polisin önlem almasını bekliyoruz

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı da şunları söyledi:

“Ekiplerimiz burada hazırlıklarını yaparken ne yazık ki üzücü bir hadise ile karşılaştık. İmar Müdürümüz Ramazan Bey darp edildi. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Mahkeme kararını yerine getirebilmek için İBB ekipleri olarak polisin önlem almasını bekliyoruz. Bunun için de bir prosedür süreç bekleniyor. Kaymakamlığa sabah yazdığımız yazının bir paragrafla Emniyet Müdürlüğü’ne havale edilmesi ve polisin de bu talimatla burada gerekli önlemeleri almasını bekliyoruz. Yıkım işlemini sonra gerçekleştireceğiz."

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise belediye ekiplerine silah çekilmişti

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı sırasında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine bir kişi silah çekmişti. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu kaydedilmişti.