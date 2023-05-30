Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi
ANKARA günlerdir etkili olan sağanak yağışla boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu yapılan açıklamada yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi. Ekipler alarma geçti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.
Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.Kentin bazı ilçelerinde de dolu yağışı görüldü.