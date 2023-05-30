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Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

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Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

ANKARA günlerdir etkili olan sağanak yağışla boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu yapılan açıklamada yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi. Ekipler alarma geçti.

Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.

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Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

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Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

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Kuvvetli yağış alarmı! Ekipler harekete geçti, izinler iptal edildi 'afet düzeyi'nde denildi

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.Kentin bazı ilçelerinde de dolu yağışı görüldü.

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