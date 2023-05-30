Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor! 'Bu akşam Ankara'da çok ilginç şeyler olabilir'

79 puanla ligin zirvesine kurulan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.