MSÜ sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, saat kaçta açıklanır? TC İle sorgulama

3 - 29 Mayıs 2023 Tarihleri arasında yapılan MSÜ tercih işlemleri ardından sonuç heyecanı başladı. Adaylar MSÜ tercih sonuçları için tarih öğrenmek istiyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçları için tarih belirledi mi? 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Abone ol
Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri tamamlandı. Tercihte bulunan adaylar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak aramasına yöneldi. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları nereden bakılır? İşte Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ile ilgili son güncel durum...
MSÜ tercih sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.