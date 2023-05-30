BIST 4.911
DOLAR 20,39
EURO 22,01
ALTIN 1.286,22
HABER /  GÜNCEL

MSÜ sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, saat kaçta açıklanır? TC İle sorgulama

MSÜ sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, saat kaçta açıklanır? TC İle sorgulama

3 - 29 Mayıs 2023 Tarihleri arasında yapılan MSÜ tercih işlemleri ardından sonuç heyecanı başladı. Adaylar MSÜ tercih sonuçları için tarih öğrenmek istiyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçları için tarih belirledi mi? 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Abone ol

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri tamamlandı. Tercihte bulunan adaylar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak aramasına yöneldi. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları nereden bakılır? İşte Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ile ilgili son güncel durum...

MSÜ tercih sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki
İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki
Depremin yıktığı Malatya'da afet konutları yükseliyor
Depremin yıktığı Malatya'da afet konutları yükseliyor
Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü! Duruşmada bakın ne dedi
Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü! Duruşmada bakın ne dedi
Çin'de Müslümanların tepkisini çeken hamle! Duyunca sokaklara döküldüler
Çin'de Müslümanların tepkisini çeken hamle! Duyunca sokaklara döküldüler
Kılıçdaroğlu'na milletvekili tepkisi! "Uzaktan yakından alakası yok, şehrimizi tanımıyorlar"
Kılıçdaroğlu'na milletvekili tepkisi! "Uzaktan yakından alakası yok, şehrimizi tanımıyorlar"
THY en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8. sıraya yükseldi
THY en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8. sıraya yükseldi
Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu
Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu
'Erdoğan büyük kaybedecek' diyen Deniz Zeyrek seçim sonrası 'Muhalefet neyi okuyamadı?' dedi
'Erdoğan büyük kaybedecek' diyen Deniz Zeyrek seçim sonrası 'Muhalefet neyi okuyamadı?' dedi
Devlet Bahçeli neden hiç evlenmedi, çocuğu var mı? Evlilik hikayesi çok başka çıktı
Devlet Bahçeli neden hiç evlenmedi, çocuğu var mı? Evlilik hikayesi çok başka çıktı
Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
CHP'de seçim sonrası kritik toplantı! Özgür Özel duyurdu: Seçim tarihi belli oldu!
CHP'de seçim sonrası kritik toplantı! Özgür Özel duyurdu: Seçim tarihi belli oldu!
Selahattin Demirtaş'tan 'idam' cevabı! 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız'
Selahattin Demirtaş'tan 'idam' cevabı! 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız'