Görüntülere tepki yağıyor! Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama

KAYSERİ'de alkollü bir masada küçük bir kız çocuğunun oynatılması büyük tepki çekti. Kayseri Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan konuyla ilgili açıklama yaptı. Sorumlular tespit edilerek gerekli işlem başlatıldı. Bir açıklama da Aile Bakanlığı'ndan geldi.

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Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."

Aile Bakanlığı: Hesabın sahibi gözaltında

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "byburak3858" isimli tiktok hesabının sahibi Burak Çakmak'ın gözaltına alındığı duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır.

"Paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapıldı"

Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan sosyal medyada videoya çok sayıda tepki geldi. O tepkilerden biri de “Para için bu çocuğu oynatanların da, içki masasına meze eden bu masadakilerin de, buna göz yumanların da ALLAH BELASINI VERSİN” şeklinde oldu.