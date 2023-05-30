Hasret'in katili bulundu! Muğla'daki korkunç cinayet...

MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde 41 yaşındaki Hasret Çakır isimli kadının öldürülmesi ile ilgili M.B. isimli şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz'de Hasret Çakır isimli kadın silahla öldürüldü. Olay sonrası ekipler soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturmada, çok sayıda KAFES/KEP, PTS ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelene sonucu olayı M,B. (48) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli dün gece saat 04:00 sıralarında olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır’ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilirken, şüpheli işlemlerinin ardından Köyceğiz adliyesine sevk edildi.