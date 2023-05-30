Sırbistan'dan uluslararası topluma 'Kosova'daki Sırpları korumanın tam zamanı' mesajı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, uluslararası topluma "Kosova'daki Sırpları şiddetten korumanın tam zamanı" çağrısında bulundu.

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Vucic, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı ile başkent Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisince yapılan açıklamaya göre Vucic, söz konusu yetkililerle Kosova'nın kuzeyindeki olaylar üzerine konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic, "Uluslararası toplumun bir kısmının, Priştine'nin Sırplara karşı şiddete yol açan ve bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açabilecek seçeneklerin azalmasına neden olan tek taraflı hamlelerine müsamaha göstermeye devam ettiğini" savundu.

"Uluslararası toplumun bir kısmının Priştine'nin politikasına sert, açık ve net bir tepki vermesinin zamanıdır"

NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) söz konusu bölgede "Sırpları korumadığını" iddia eden Vucic, "Uluslararası toplumun bir kısmının Priştine'nin politikasına sert, açık ve net bir tepki vermesinin ve Sırpları, tüm mekanizmaların gözü önünde yürütülen, giderek artan güçlü baskılardan ve şiddetten korumasının tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Vucic, bölgede yaralanan KFOR mensupları için üzüntü duyduğunu dile getirerek, yaralanan Sırp sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Bölgede barışın korunmasının önemine dikkati çeken Vucic, Kosovalı Sırpların güvenliğinin kendileri için en önemli husus olduğunu ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova polislerini bölgeden çekmesi gerektiğini ifade etti.

Aleksandar Vucic ayrıca, KFOR yetkilileriyle "barış ve istikrarının korunması inancıyla" görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti.

Rusya ve Çin'in Belgrad Büyükelçileriyle de görüştü

Sırp lider Vucic, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad Büyükelçileri ve AB Sırbistan Delegasyonu Başkanı ile görüşmesinin ardından, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ve Çin'in Belgrad Büyükelçisi Chen Bo'yu kabul etti.

Bocan-Hercenko ve Chen'i Kosova'nın kuzeyinde yaşananlarla ilgili bilgilendiren Vucic, Rusya ve Çin'in adaletine güvendiğini ifade etti.

Büyükelçi Chen, Kosova'nın kuzeyinde yaşananların "endişe verici" olduğunu ifade ederek, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma çabalarını desteklediklerini" söyledi.

Rus Büyükelçi Bocan-Hercenko da ülkesinin Kosova'nın kuzeyinde yaşananları takip ettiğini belirterek "yaşananların tüm bölgede krize sebep olabileceğini" kaydetti.

Arbedede 30 KFOR askeri yaralandı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'daki yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.